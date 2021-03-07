В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

Могилу Степана Бандеры облили неизвестным веществом. Посол Украины призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.

В Мюнхене, Германия, осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры - могилу облили неизвестным веществом. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter в воскресенье, 7 марта.

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал дипломат.

Мельник также призвал полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол.

Напомним, что в феврале во Львове осквернили памятник Бандере. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что в Киеве прошло шествие в честь Бандеры. В столице и других городах Украины прошло традиционное факельное шествие в день рождения Степана Бандеры.

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