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Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны

Комментариев: 1
Гетманцев вступил в дискуссию с народным депутатом Алексеем Гончаренко.
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
facebook.com/danil.getmantsev/

Информации относительно оснований применения санкций против председателя политсовета “Оппозиционной платформы - За жизнь“, народного депутата Виктора Медведчука до сих пор нет. Это во время программы “Свобода слова“ Савика Шустера признал народный депутат от “Слуги народа“, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщил ZIK.

В частности, политик вступил в жаркую дискуссию по поводу введения санкций с народным депутатом от “Европейской солидарности“ Алексеем Гончаренко.

Приводим дословно их диалог:

Гетманцев: Все по закону - так должно быть и так будет.

Гончаренко: А СНБО решение когда вы принимали - там вы говорили, что нужно быстро действовать. По Медведчуку.

Гетманцев: Не законно приняли?

Гончаренко: Нет, я считаю, что супер. У меня простой вопрос, почему вы остановились на Медведчуке? Давайте Коломойского. Где подозрение Медведчуку? Почему не двигаетесь дальше?

Гетманцев: Вы знаете основания принятия этого решения в отношении Медведчука. Знаете?

Гончаренко: Да.

Гетманцев: Какие?

Гончаренко: Он занимался финансированием терроризма.

Гетманцев: Он занимался финансированием терроризма. У вас есть основания в отношении этого гражданина, чтобы мы с вами утверждали, что он это делает?

Гончаренко: Вам только что зачитали обращение.

Гетманцев: Какие основания? Если есть документы, свидетельствующие о финансировании терроризма - давайте их. Пожалуйста, будем принимать такое же решение. Но я хочу подчеркнуть, что у вас нет информации о применении санкций, оснований применения в отношении Медведчука. Равно как и нет в отношении Коломойского. Вы их черпаете из соцсетей, понимаете?

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов (“112 Украина“, NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

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Теги: Виктор Медведчук, Даниил Гетманцев, Алексей Гончаренко, санкции, дискуссия, народный депутат, Медведчук, Гетманцев
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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    07.03.2021, 20:08
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Какая жалость!Обвинили людей в тяжких преступлениях,закрыли телеканалы,ввели санкции...А доказательств этих преступлений почему-то не предоставили.За это придётся ответить.Во всевозможных судах.Голословных чмырей надо загонять в стойло.
Graddfeydd    07.03.2021, 19:47
Оценка:  +1
Graddfeydd
Пиzдоболят твари, "забывая", что в рашке, куда эти гниды нас тянут, разговор короткий со всеми возбухающими - сразу на зону или на тот свет (как "повезет". Так что применение к Медведчуку (и всему зажoпью) "прямых методов" более чем оправдано - всё по правилам "русского мира".
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