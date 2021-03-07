Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов

С начала суток сепаратисты пять раз нарушили режим тишины. Украинские военные открывали ответный огонь.

Сепаратисты на Донбассе стреляли из запрещенных минометов newsonline24

На Донбассе с начала суток зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 7 марта.

Возле Авдеевки сепаратисты открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

"Наши защитники огнем в ответ дали достойный отпор", - сказано в сообщении.

Также огневая активность сепаратистов наблюдалась недалеко от Лебединского. Здесь противник открывал прицельный огонь по позициям ВСУ из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

Возле Опытного сепаратисты вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи Южного враг осуществил прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских воинов нет. О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - добавили в пресс-центре.

Накануне на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов. Позиции ВСУ обстреливали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов нет.

Днем ранее на Донбассе было семь обстрелов. Один украинский военный получил огнестрельное ранение. Его госпитализировали, однако состояние здоровья раненого тяжелое.

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