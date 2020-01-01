На Донбассе сепаратисты минируют дороги

ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.

Сепаратисты минируют дороги вблизи населенных пунктов на Донбассе. Об этом со ссылкой на отчет специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 7 марта.

Патруль СММ ОБСЕ выявил недалеко от Ясного 33 противотанковые мины, еще 17 противотанковых мин были установлены поперек дороги в 2,5 км от Саханки на временно неподконтрольной территории Донецкой области.

Кроме того, сепаратисты продолжают препятствовать работе миссии. Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия глушили, когда он летал над неподконтрольными правительству Украины районами - населенный пункт Сорокино (в 43 км к юго-востоку от Луганска) и населенный пункт Ясное (в 30 км южнее Донецка).

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов. С начала суток сепаратисты пять раз нарушили режим тишины. Украинские военные открывали ответный огонь.

Число украинцев в тюрьмах ОРДЛО увеличилось

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet