В Нацгвардии рассказали о женщинах-военных

Всего в Нацгвардии служат более 5,5 тысяч женщин, из них более 360 - на руководящих должностях.

В Нацгвардии служат и работают более 5,5 тысяч женщин ngu.gov.ua

В Национальной гвардии Украины проходят службу и работают 5,5 тысяч женщин. Об этом сообщил командующий Нацгвардией, генерал-полковник Николай Балан, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 7 марта.

При этом более 360 женщин занимают в Нацгвардии руководящие и командные должности.

Балан во время торжеств по случаю Международного женского дня отметил вклад военнослужащих-женщин в защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

В 2014 года женщины регулярно участвовали в антитеррористической операции и продолжают выполнять задачи в составе операции Объединенных сил.

"На данное время статус участника боевых действий получили почти 1200 женщин", - добавили в НГУ.

Ранее соцопрос показал, что праздновать 8 марта будут почти 70% украинцев. Наиболее значимым этот день является для жителей Юга и Востока Украины, а также тех, кто состоит в браке.

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