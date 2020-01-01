На Донбассе готовят туристический проект
Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта.
Проект пока носит рабочее название Donbass travel и призван показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных правительству территорий.
"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", - сказала Олеськив.
В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины.
Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыма.
Напомним, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.
Также сообщалось, что сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов. С начала суток сепаратисты пять раз нарушили режим тишины. Украинские военные открывали ответный огонь.
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