На Донбассе готовят туристический проект

Проект под рабочим названием Donbass travel призван показать знаковые локации свободной части Донбасса жителям ОРДЛО.

Для жителей ОРДЛО готовят туристический проект на свободном Донбассе Госпогранслужба Украины

Украина разрабатывает новый туристический проект на свободной части Донбасса. Об этом заявила глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив в эфире телеканала Дом в воскресенье, 7 марта.

Проект пока носит рабочее название Donbass travel и призван показать знаковые локации региона жителям временно неподконтрольных правительству территорий.

"Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались "по другую сторону", интегрировать их... В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко ехали от своего дома", - сказала Олеськив.

В дальнейшем для жителей ОРДЛО разработают туристические маршруты на западе Украины.

Кроме того, готовятся проекты в Херсонской области, которые по аналогии с Донбассом будут ориентированы на жителей аннексированного Крыма.

Напомним, что на Донбассе сепаратисты минируют дороги. ОБСЕ выявила 33 мины, установленные неподалеку от Ясного, и 17 мин, установленных поперек дороги возле Саханки.

Также сообщалось, что сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из минометов. С начала суток сепаратисты пять раз нарушили режим тишины. Украинские военные открывали ответный огонь.

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