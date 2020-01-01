Рудьковский отправил письмо Зеленскому

Бывший министр транспорта и депутат нескольких созывов Николай Рудьковский обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем он заявляет о своей непричастности к похищению бывшего гендиректора компании "Нефтегаздобыча" и действующего нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского. Текст открытого письма в воскресенье, 7 марта, опубликовало издание Гордон .

"По моей информации, в пятницу, 5 марта, в 11.00 Олег Семинский вместе с замом генпрокурора и ключевым нардепом от фракции "Слуга народа" были у президента Украины и формировали его мнение в деле об исчезновении, чтобы получить возможность незаконного влияния на правоохранительную систему и суды", - пишет Рудьковский.

По словам экс-министра, он также хотел бы встретиться с президентом, но в отсутствие такой возможности вынужден обращаться к главе государства через СМИ.

По его словам, с 2012 года следователи и прокуроры ни разу не вызывали его для дачи показаний по делу об исчезновении Семинского. А само расследование и поиски пропавшего начались как раз по настоянию экс-министра.

Рудьковский пишет, что сразу после появления информации о его причастности к этому делу, он вернулся в Украину, но так и не был вызван правоохранителями для дачи показаний.

"Семинский, как член фракции "Слуга народа", используя свое служебное положение и прикрываясь именем президента Украины, занимается банальным вымогательством и пытается забрать у меня часть моей компании. Кстати, акционером этой компании он никогда не был, а всего лишь являлся наемным менеджером", - пишет Рудьковский.

Он также подчеркнул, что во время нахождения в российской тюрьме (Рудьковского обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году) он "подвергался давлению со стороны криминалитета и силовых структур государства-агрессора".

"Семинский настолько хочет завладеть имуществом, которое ему не принадлежит, что со своим партнером опустился до такой низости, как угрозы и давление не только в мой адрес, но и в адрес моей семьи", - говорится в письме.

По его мнению, президента Украины сейчас вводят в заблуждение в связи с этим делом.

Напомним, бывший министр транспорта и связи Николай Рудьковский по возвращении в Украину в аэропорту получил подозрение в похищении своего бизнес-партнера.