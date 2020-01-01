Названо число погибших сотрудников МВД за годы независимости
От коронавирусной инфекции нового типа за все время скончались 22 сотрудника МВД Украины.
С момента обретения Украиной независимости при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 работник органов внутренних дел. Об этом в воскресенье, 7 марта, в Facebook в связи с Международным днем памяти полицейских, погибших на службе, сообщает МВД.
"При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1671 сотрудник органов внутренних дел, с 2015-го погибли 44 полицейских, из них пять человек в ООС", - говорится в сообщении.
Кроме того, как уточняется, от COVID-19 умерли 22 полицейских.
Накануне в Киеве возле дома по проспекту Бажана около трех часов утра обнаружении тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины.
Также, сообщалось, что мужчина с саблей ранил полицейского в городе Нант во Франции.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент