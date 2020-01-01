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Названо число погибших сотрудников МВД за годы независимости

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От коронавирусной инфекции нового типа за все время скончались 22 сотрудника МВД Украины.
За годы независимости на службе погиб 1671 сотрудник МВД
За годы независимости на службе погиб 1671 сотрудник МВД
vz.ua
С момента обретения Украиной независимости при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 работник органов внутренних дел. Об этом в воскресенье, 7 марта, в Facebook в связи с Международным днем памяти полицейских, погибших на службе, сообщает МВД.

"При исполнении служебных обязанностей за годы независимости Украины погиб 1671 сотрудник органов внутренних дел, с 2015-го погибли 44 полицейских, из них пять человек в ООС", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, от COVID-19 умерли 22 полицейских.

Накануне в Киеве возле дома по проспекту Бажана около трех часов утра обнаружении тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. 

Также, сообщалось, что мужчина с саблей ранил полицейского в городе Нант во Франции. 

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Теги: МВД, смерть, полиция, МВД Украины, погибшие, полицейские, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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