Врачу, которая погибла в Запорожье, присвоили звание Героя Украины

Ольга Глива во время пожара в запорожской инфекционной больнице могла спастись, однако до последнего помогала больным COVID-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Верховная Рада Украины 254 голосами проголосовала за присвоение анестезиологу Ольге Гливе, которая погибла 4 февраля во время пожара в областной инфекционной больнице в Запорожье, звание Героя Украины посмертно. Об этом в воскресенье, 7 февраля сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



"26-летняя Ольга Глива - медик-герой даже без отличий. Она навсегда останется таким светлым человеком и настоящим профессионалом в сердцах тех, кто ее знал. Но почтить ее на государственном уровне - наш долг и наше уважение ко всем медикам в ее лице", - написал глава ведомства.



Степанов отметил, что Глива могла спастись, однако до последнего пыталась спасти больных COVID-19, которые находились на аппаратах ИВЛ и не могли выбраться сами.



"Я был там сразу после трагедии и знаю, как тяжело коллеги и пациенты переживали эту потерю, не говоря о близких и родных. Ровно месяц назад, 7 февраля, ее похоронили в родном Кропивницком", - написал глава Минздрава.

Напомним, в областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин происшествия создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации. Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.



В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глива. 4 февраля задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице. 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом объявили подозрение.



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