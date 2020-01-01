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Под Николаевом запустили воздушные змеи в виде тюльпанов

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Воздушные змеи были изготовлены специально для акции и Международного дня борьбы за права женщин.
Под Николаевом запустили воздушных змеев в виде огромных тюльпанов
Под Николаевом запустили воздушных змеев в виде огромных тюльпанов
Суспільне.Миколаїв

Накануне Международного женского дня, в Радсадовской общине Николаевской области устроили акцию - запуск трех кайтов. В небо подняли воздушные змеи в виде семиметровых тюльпанов. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает Суспільне.Миколаїв.

Оганизатором запуска кайтов стали представители фестиваля воздушных змеев “South Wind”.  

Они же отметили, что кайты были изготовлены специально для акции и Международного дня борьбы за права женщин.

“Один из символов, как 8 марта, так и весны - это цветы. И мы хотим подарить эти тюльпаны всем женщинам, подарить хорошее настроение”, - рассказала представитель “South Wind” Татьяна Безмощук.

Локация тоже была выбрана не случайно.

“Совсем скоро именно здесь, на этой локации в Радсаде, будут не только летающие тюльпаны, но и многие другие кайтов из разных стран мира”, - сказала Татьяна. 

В 2021 году Радсадовская община стала одной из локаций Международного фестиваля воздушных змеев "South Wind". Именно здесь 15-16 мая запланировано открытие фестиваля.

Cмотрите фотогалерею: Под Николаевом запустили воздушные змеи в виде тюльпанов

Напомним, в Киеве на территории ВДНХ прошел первый день фестиваля воздушных шаров Монгольфьерия. 

Также сообщалось, что в Тайване на фестивале воздушных шаров воздушный змей унес в небо трехлетнюю девочку.

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Теги: праздник, 8 марта, Николаевская область, воздушный змей
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Источник: korrespondent.net

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