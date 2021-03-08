В Украине подорожают яблоки - эксперты

Украинское яблоко дороже импортного, потому что в Украине большинство яблок перерабатывают на сок и массово вывозят за границу.

Цены на яблоки возрастут в несколько раз Unsplash

Значительный скачок цен на отечественные яблоки прогнозируют на май. Тогда килограмм будет стоить около 75 гривен. Об этом со ссылкой на экспертов в воскресенье, 7 марта, пишет портал СЕГОДНЯ.

"То есть, яблоки в мае будут стоить в три раза дороже, чем в данный момент", - спрогнозировали аграрные эксперты.

Почему украинское дороже импортного, объяснили тем, что в Украине большинство яблок перерабатывают на сок и массово вывозят за границу. Поэтому на продажу внутри страны остается немного.

"Если ягод урожай будет хороший, и в мае не будет больших заморозков, вероятность цены в 50 гривен будет все ниже, так как люди с яблок переключатся на ягоды. Если ягод доступных не будет, и они будут по 100 гривен, как в июне прошлого года, тогда яблоко по цене 55-75 люди скорее всего купят", - объясняет эксперт аграрного рынка Александр Хорев.

В то же время, отмечают эксперты, в этом году ожидается хороший урожай плодовых. По крайней мере, на Киевщине.

"Способствовала урожаю снежная зима и радует прогноз на весну. Сильных морозов на период цветения фруктовых деревьев синоптики не обещают, поэтому осенью яблок будет много", - говорят специалисты.

Напомним, употребление одного яблока в день перед приемом пищи помогает сбросить вес.

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