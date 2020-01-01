Советник мэра назвал жителей Херсона тупыми

Советник городского главы Юрий Погребной позиционирует себя как эксперт по эффективной коммуникации.

В Херсоне разгорелся скандал вокруг нового городского украшения facebook.com/yuripogrebnoy

Советник мэра Херсона Юрий Погребной назвал 90% населения города тупыми. Такой вывод он сделал, прочитав комментарии в соцсетях касаемо нового украшения города. Скандальную публикацию в воскресенье, 7 марта, он сделал на своей странице в Facebook.

Большинство подписчиков советника не стали хвалить новую иллюминацию возле мэрии, однако обратили внимание на те или иные коммунальные проблемы в городе.

Люди предложили вместо “сомнительной иллюминации” починить дороги или убрать мусор, но чиновник своеобразно отреагировал на просьбы горожан.

В свою очередь, советник городского главы написал, что "те, кому новое украшение возле мэрии не нравится - тупые".

"Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных", - написал Погребной.

В комментариях к публикации разгорелся настоящий скандал. Пользователи сети вступили в настоящую схватку мнений с чиновником.

Ранее в Херсоне депутаты городского совета не смогли собраться на комиссию. Ее отменили по причине того, что народные избранники не выспались.

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