Советник мэра назвал жителей Херсона тупыми
Советник мэра Херсона Юрий Погребной назвал 90% населения города тупыми. Такой вывод он сделал, прочитав комментарии в соцсетях касаемо нового украшения города. Скандальную публикацию в воскресенье, 7 марта, он сделал на своей странице в Facebook.
Большинство подписчиков советника не стали хвалить новую иллюминацию возле мэрии, однако обратили внимание на те или иные коммунальные проблемы в городе.
Люди предложили вместо “сомнительной иллюминации” починить дороги или убрать мусор, но чиновник своеобразно отреагировал на просьбы горожан.
В свою очередь, советник городского главы написал, что "те, кому новое украшение возле мэрии не нравится - тупые".
"Мой вывод: в городе Херсоне на одного нормального цивилизованного человека восемь "шариковых". Вопрос в том, как увеличить популяцию нормальных", - написал Погребной.
В комментариях к публикации разгорелся настоящий скандал. Пользователи сети вступили в настоящую схватку мнений с чиновником.
Ранее в Херсоне депутаты городского совета не смогли собраться на комиссию. Ее отменили по причине того, что народные избранники не выспались.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet