В Сумах девушка попала в больницу, наглотавшись таблеток

Девушка-подросток приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Угрозы ее жизни нет.

В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку с острым медикаментозным отравлением, причиной которого стал прийом 30 таблеток. Об этом сообщает полиция Сумской области в Facebook.

Как заявила мать ребенка, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Девушку госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. По словам медиков - угрозы жизни нет.

В последнее время в Украине участились случаи отравления детей таблетками.

В частности, в Сумах две 16-летние студентки напились таблеток от простуды, после чего сами вызвали скорую помощь.

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