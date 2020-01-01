Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сумах девушка попала в больницу, наглотавшись таблеток

Комментариев: 0
Девушка-подросток приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата. Угрозы ее жизни нет.
Дети продолжают травиться таблетками
Дети продолжают травиться таблетками
pixabay.com

В Сумах госпитализировали 16-летнюю девушку с острым медикаментозным отравлением, причиной которого стал прийом 30 таблеток. Об этом сообщает полиция Сумской области в Facebook.

Как заявила мать ребенка, девушка приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Работники ювенальной превенции предварительно установили, что причиной такого поступка была ссора с подругой.

Девушку госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы. По словам медиков - угрозы жизни нет.

В последнее время в Украине участились случаи отравления детей таблетками.

В частности, в Сумах две 16-летние студентки напились таблеток от простуды, после чего сами вызвали скорую помощь.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, таблетки, лекарства, подростки, Сумы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь