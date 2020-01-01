В Виннице поезд протаранил автомобиль

Водитель выехал на железнодорожные пути, несмотря на красный сигнал светофора. Мужчине удалось выжить.

В Виннице дизельный поезд протаранил автомобиль ВАЗ-2106 на нерегулируемом железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пострадавшего водителя госпитализировали.

По данным Винница.info, виновником ДТП стал водитель авто, который выехал на пути, несмотря на красный сигнал светофора.

Очевидцы отмечают, что поезд протащил автомобиль около 200 метров.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Донецкой области поезд столкнулся с легковым автомобилем. Водитель погиб.

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