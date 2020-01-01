В Украине за сутки от коронавируса умерли 106 человек
5572 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 марта 2021 года, сообщает пресс-служба МОЗ Украины. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника.
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Также за прошедшие сутки госпитализированы 2136 человек, летальних случаев - 106, выздоровели 1734 человека.
Также за сутки сделано 23 227 тестов (в том числе методом ПЦР - 15115, методом ИФА - 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6101).
Всего же за все время пандемии в Украине заболели 1 406 800 человек, выздоровели - 1 198 254, летальных случаев - 27128.
Также МОЗ сообщает, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 286 случаев;
- Винницкая область - 578 случаев;
- Волынская область - 83 случая;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 570 случаев;
- Закарпатская область - 307 случаев;
- Запорожская область - 58 случаев;
- Ивано-Франковская область - 508 случаев;
- Киевская область - 351 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 507 случаев;
- Николаевская область - 220 случаев;
- Одесская область - 298 случаев;
- Полтавская область - 94 случая;
- Ровенская область - 62 случая;
- Сумская область - 139 случаев;
- Тернопольская область - 236 случаев;
- Харьковская область - 184 случая;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 166 случаев;
- Черкасская область - 86 случаев;
- Черновицкая область - 447 случаев;
- Черниговская область - 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее сообщалось, что в мире прирост COVID - на высшей отметке за месяц.
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