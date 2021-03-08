В Украине привили менее тысячи человек за день

На выходных вакцинацию проводили далеко не во всех областях. С начала кампании привили почти 18 тысяч человек.

За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса 910 человек, сообщает Минздрав в понедельник, 8 марта.

С начала кампании привито 17947 человек.

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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 240 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 90 прививок;

Одесская область - 40 прививок;

Полтавская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 40 прививок;

Харьковская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 30 прививок;

Черновицкая область - 20 прививок;

Черкасская область - 40 прививок.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшая - в Закарпатской (324 прививки).

Напомним, в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине. Чтобы до конца года провакцинировать 30 млн граждан, нужно прививать по 100 тысяч человек ежедневно.

Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, аллергия на COVID-вакцину имеется у 1,2% украинцев.