В Украине привили менее тысячи человек за день
За минувшие сутки в Украине привили от коронавируса 910 человек, сообщает Минздрав в понедельник, 8 марта.
С начала кампании привито 17947 человек.
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Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 20 прививок;
- Днепропетровская область - 40 прививок;
- Донецкая область - 240 прививок;
- Закарпатская область - 10 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Киевская область - 60 прививок;
- Луганская область - 180 прививок;
- Львовская область - 90 прививок;
- Одесская область - 40 прививок;
- Полтавская область - 30 прививок;
- Тернопольская область - 40 прививок;
- Харьковская область - 50 прививок;
- Хмельницкая область - 30 прививок;
- Черновицкая область - 20 прививок;
- Черкасская область - 40 прививок.
За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2180 прививок), наименьшая - в Закарпатской (324 прививки).
Напомним, в НАН подсчитали необходимые темпы вакцинации в Украине. Чтобы до конца года провакцинировать 30 млн граждан, нужно прививать по 100 тысяч человек ежедневно.
Как заявлял глава Минздрава Максим Степанов, аллергия на COVID-вакцину имеется у 1,2% украинцев.
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