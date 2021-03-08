На Львовщине водитель выгнал из автобуса дочь погибшего воина

Видео инцидента выложили в Сеть.

Водитель автобуса "Битля - Львов" выгнал из салона дочь погибшего бойца АТО Диану Минько. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Когда я зашла в маршрутку и показала этом водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением!" Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на себе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей? Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу Вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы" - написала девушка.

В 2019 году девушку выгонял водитель из маршрутки "Львов-Турка". Ее отец Николай Минько погиб 6 апреля 2015 в поселке Боровское вблизи Северодонецка.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран АТО без ноги избил маршрутчика, который выгнал его из транспорта.