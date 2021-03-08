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На Львовщине водитель выгнал из автобуса дочь погибшего воина

Комментариев: 5
Видео инцидента выложили в Сеть.
Водитель выгнал дочь погибшего в АТО
Водитель выгнал дочь погибшего в АТО
скриншот видео

Водитель автобуса "Битля - Львов" выгнал из салона дочь погибшего бойца АТО Диану Минько. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Когда я зашла в маршрутку и показала этом водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением!" Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на себе везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того, чтобы у меня этого права не было, а чтобы у меня был жив папа. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей? Уважаемый господин водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу Вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого права как у меня, до свидания, и удачных поисков работы" - написала девушка.

В 2019 году девушку выгонял водитель из маршрутки "Львов-Турка". Ее отец Николай Минько погиб 6 апреля 2015 в поселке Боровское вблизи Северодонецка.

Напомним, ранее сообщалось, что ветеран АТО без ноги избил маршрутчика, который выгнал его из транспорта.

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Теги: маршрутка, Львовская область, водитель, видео
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Комментариев (7)
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don002    08.03.2021, 11:32
Оценка:  0
don002
"гибнут невинные люди" - гибнут жители Донбасса от террористов-убийц как твой ублюдочный отец-фашист.
TRIGER25    08.03.2021, 11:30
Оценка:  +1
TRIGER25
да у тебя льготы - но льготы в нашей стране вещь сомнительная - тем более сомнительные для водителей маршруток ... Ее выгоняют не первый раз - ну не суй ты им удостоверение - заплати этим маршрутчикам - зачем так унижаться за 20 гривен ?
verbion    08.03.2021, 11:29
Оценка:  0
verbion
Кроме того что возим бесплатно эту кучу карателей, они не платят эту сума шедшую комуунулка, так ещё их родственников обеспечивать!
СветБобра    08.03.2021, 11:28
Оценка:  -3
СветБобра
Еще один ненасытный хомячек завонялся в желтой коробочке. Нужна срочная дезинфекция и оздоровление.
Жеральд    08.03.2021, 11:15
Оценка:  -1
Жеральд
Водія - за грати.
КульныйПэрэць    08.03.2021, 11:13
Оценка:  -22
КульныйПэрэць
Дочь?Или дичь?
СветБобра    08.03.2021, 11:29
Оценка:  -3
СветБобра
Ватник вали на свою московию. Здесь водки нет.
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