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На Донбассе пять обстрелов за сутки

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За сутки количество обстрелов снизилось вдвое. Сепаратисты применили запрещенные минометы.
Военные за минувшие сутки не пострадали
Военные за минувшие сутки не пострадали
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил в понедельник, 8 марта.

В частности, вблизи Авдеевки и Лебединского сепаратисты обстреливали позиции подразделений ВСУ запрещенными минскими договоренностями минометами 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

У Опытного противник вел неприцельный огонь в сторону позиций военных из подствольного гранатомета, а вблизи Южного враг совершил прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов снизилось вдвое.

Отметим, в конце февраля ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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