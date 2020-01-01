На Донбассе пять обстрелов за сутки

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил в понедельник, 8 марта.

В частности, вблизи Авдеевки и Лебединского сепаратисты обстреливали позиции подразделений ВСУ запрещенными минскими договоренностями минометами 120-го и 82-го калибров, а также из станкового противотанкового гранатомета.

У Опытного противник вел неприцельный огонь в сторону позиций военных из подствольного гранатомета, а вблизи Южного враг совершил прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

По сравнению с предыдущими сутками количество обстрелов снизилось вдвое.

Отметим, в конце февраля ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.