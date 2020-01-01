Спасатели предупреждают о подъеме воды в реках

Это коснется нескольких областей.

8 марта на реке Свиж возле пгт Букачивцы (приток Днестра в Ивано-Франковске обл.) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,1-0,6 м с последующим затоплением поймы и возможным достижением отметки начального затопления отдельных хозяйственных объектов объектов (желтый уровень опасности).

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8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м с последующим затоплением пойменных территорий. Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) и сельхозугодий в приречных населенных пунктах Ратневском, Старовижевского, Любешевского, Маневицкого районов Волынской области (уровень опасности желтый).

8 марта на р. Западный Буг возле с. Литовиж ожидается продолжение подъемов уровней воды (над текущими уровнями) на 0,2-0,7 м с последующим затоплением заводей, сельхозугодий (Волынская обл.) на Западном Буге и его отдельных притоках на 0,1-0,4 м; на р. Солокия возле Червонограда возможно достижение отметки начального затопления хозобьектов и отдельных зданий (Львовская обл.) (уровень опасности желтый).

Напомним, ранее сообщалось, что названо число спасенных туристов в Карпатах.