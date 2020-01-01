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В Закарпатье ожидают коллапс медицинской системы

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Уже к концу недели регион может столкнуться с проблемами.
Яцына предупредил о коллапсе в Закарпатье
Яцына предупредил о коллапсе в Закарпатье
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В Закарпатской области сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и уже в конце недели может наступить коллапсом медицинской системы. На данный момент уже наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах, заявил на брифинге в Закарпатской ОГА главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

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Как утверждает главврач, в его больнице находятся 120 пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии. Причем половина из них должна лежать в реанимации.

"А в самой реанимации у нас всего шесть коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего пять. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", - заявил Яцына.

Также врач попросил людей с COVID не выходить из дома.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", - добавил главврач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине привили менее тысячи человек за день.

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Теги: коронавирус, Закарпатье
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