Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрзализныця запускает спецрейсы на Закарпатье

Комментариев: 0
Обычные поезда туда ходить не будут.
На Закарпатье отравят спецрейсы
На Закарпатье отравят спецрейсы
uz.gov.ua

Из-за введения "красной зоны" на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщение. Но Укрзализныця совершит несколько специальных рейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Читай также: В Украине за сутки от коронавируса умерли 106 человек

На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:

  • 358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • 13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • 81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • 108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • 45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).


При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье ожидают коллапс медицинской системы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, Закарпатье, Укрзализныця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь