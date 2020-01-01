Укрзализныця запускает спецрейсы на Закарпатье

Обычные поезда туда ходить не будут.

Из-за введения "красной зоны" на Закарпатье приостанавливается регулярное железнодорожное сообщение. Но Укрзализныця совершит несколько специальных рейсов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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На данный момент открылась продажа билетов на рейсы, соединяют Закарпатье с Киевом, югом и востоком страны во вторник, субботу и воскресенье:

358 / 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

13 / 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

15 / 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

81 / 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

108 / 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

45 / 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).



При этом пассажиры, которые ранее купили билеты на эти рейсы до их переназначения, смогут воспользоваться своими билетами без обмена. Все маршруты будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье ожидают коллапс медицинской системы.