Под Конча-Заспу стягивают силовиков

У въезда в резиденцию, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, дежурят белые автобусы правоохранителей.

В Конча-Заспу съезжаются автобусы Нацгвардии, резиденция президента находится под охраной силовиков. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Под Конча-Заспу стягиваются зеленые автобусы Нацгвардии, а у въезда в резиденцию, где проживает президент Владимир Зеленский, дежурят белые автобусы правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 17:00 здесь должна начаться акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

Также сообщалось, что в Киеве сегодня проходит Марш за права женщин. В нем принимают участие представители международных организаций и ЛГБТ-сообществ.

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