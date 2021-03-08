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Под Конча-Заспу стягивают силовиков

Комментариев: 3
У въезда в резиденцию, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, дежурят белые автобусы правоохранителей.
Автобусы Нацгвардии в Конча-Заспе
Автобусы Нацгвардии в Конча-Заспе
PavlovskyNews

В Конча-Заспу съезжаются автобусы Нацгвардии, резиденция президента находится под охраной силовиков. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Под Конча-Заспу стягиваются зеленые автобусы Нацгвардии, а у въезда в резиденцию, где проживает президент Владимир Зеленский, дежурят белые автобусы правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 17:00 здесь должна начаться акция протеста с требованием "отменить репрессии" в отношении Сергея Стерненко.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

Также сообщалось, что в Киеве сегодня проходит Марш за права женщин. В нем принимают участие представители международных организаций и ЛГБТ-сообществ.

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Теги: видео, фото, охрана, силовики, Конча-Заспа, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    08.03.2021, 17:32
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Приехали Бубасика поздравить с международным женским днем. Помнят, видимо, как он на шпильках и с подведенными ресничками по сцене скакал!
shk67    08.03.2021, 17:21
Оценка:  -2
shk67
О! Чей то дерьмом и сцаками завоняло аж до окружной! Зешмаркля обхезался?
ФайныйДрузяка    08.03.2021, 17:11
Оценка:  -20
ФайныйДрузяка
Абсолютно справедливый приговор уголовному преступнику Стерненко-это"репрессии" ;?Спасибо,посмеялся!Интересно,а сколько пожизненных сроков этот"политзаключённый"н едопатриот получил бы в США за свои"подвиги"?
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