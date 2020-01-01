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На Сумщине задержали мужчину за убийство сестры

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Брат пытался сжечь сестру, чтобы скрыть преступление.
Труп женщины мужчина вывез в багажнике
Труп женщины мужчина вывез в багажнике
su.npu.gov.ua

8 марта около 00.30 часов в полицию обратилась 27-летняя женщина. Она рассказала, что ее мать в течение нескольких дней не выходит на связь. Выехав по месту жительства 44-летней жительницы Раменского района, правоохранители обнаружили в домовладении следы крови, однако самой женщины нигде не было.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Роменского районного отдела полиции установили ход событий того дня.

Оказалось, что между хозяйкой и ее 42-летним ранее судимым братом возникла ссора. В ходе которой мужчина схватился за нож и нанес им телесные повреждения сестре. Когда понял, что натворил - решил скрыть следы преступления.

Брат убил сестру и пытался сжечь труп
Брат убил сестру и пытался сжечь труп
su.npu.gov.ua

Тело женщины, на ее же автомобиле, вывоз за населенный пункт, облил бензином и поджег.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали подозреваемую в убийстве женщины-полицейской.

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Теги: полиция, Сумская область, убийство
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