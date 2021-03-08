В Конча-Заспе началась акция сторонников Стерненко

Участники протестной акции сторонников Стененко обклеили забор и ворота лозунгами и призывами.

В Конча-Заспе у стен резиденции президента Украины началась акция сторонников Стерненко. Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews.

"Под стенами госдачи Зеленского началась акция сторонников Стерненко и Антоненко с целью привлечь внимание президента к их проблемам", - говорится в сообщении.

Участники акции обклеили ворота и забор надписями: "Венедиктову - в отставку", "Волю Стерненко" и "FreeRiffmaster".

Ранее сообщалось, что в Конча-Заспу съезжаются автобусы Нацгвардии, резиденция президента находится под охраной силовиков.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили семь лет тюрьмы и конфискацию половины имущества.

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