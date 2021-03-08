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В ООН создали ролик об украинках с нетипичными профессиями

Комментариев: 1
Видеоролик о шести украинках, которые выбрали не типичные профессии посвящен Международному женскому дню.

При поддержке Елены Зеленской фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) представил видеоролик о 6 украинках, которые выбрали нетипичные для женщин профессии и достигли в этом значительных успехов. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Видеоролик посвящен Международному женскому дню. Видео было создано в рамках проекта Трамплин к равенству, который реализуется при финансовой поддержке Швеции.

В видео представлены 6 девушек, которые выбрали нетипичный профессиональный путь в науке и спорте.

Среди героинь видео: Елена Коваленко и Елизавета Лазарова - финалистки всеукраинского конкурса биологического форума учащейся и студенческой молодежи Прикосновение природы; Ирина Куманецкая - призер конкурса Малой академии наук в секции математики; Алла Сорокина - пловчиха, призер детской спартакиады Поверь в себя; Ольга Сердюк - дзюдоистка, призер чемпионата Киевской области; Александра Леоненко - фехтовальщица, призер Украины.

Председатель представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине Хайме Надаль отметил, что традиционные стереотипы о гендерных ролях и патриархальные нормы ограничивают потенциал и возможности женщин и девушек в реализации их прав.

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел Марш за права женщин. В нем принимали участие представители международных организаций, а также ЛГБТ-сообществ.

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Теги: ООН, женщина, 8 марта, гендерное равенство, права женщин, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    08.03.2021, 19:07
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Нет вопросов в области науки. Женщины не глупее мужчин. Но есть замечания по спорту - женщины физически и физиологически не могут конкурировать с мужчинами ни в дзю-до, ни в плавании, ни в фехтовании.
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