Дочь погибшего в АТО не пустили в маршрутку

Девушка пожелала водителю автобуса, чтобы его дети никогда не имели такого удостоверения как у нее.

Во Львовской области водитель маршрутного автобуса Битля-Львов якобы отказался перевозить по удостоверению дочь погибшего участника боевых действий на Донбассе Николая Минько. Об этом сообщила Диана Минько в Facebook.

"Когда я зашла в маршрутку и показала этом водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением", - написала Дина Минько.

"Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбу везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того чтобы у меня этого удостоверения не было, а чтобы у меня был жив папа. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?", - пишет Диана.

Девушка пожелала водителю, чтобы его дети никогда не имели такого удостоверения как у нее. На кадрах ролика, водитель отрицает обвинения в свою сторону.

Ранее сообщалось, что в городе Новомосковск Днепропетровской области подросток выстрелил из травматического пистолета в окно маршруткии, после чего осколок отлетел его приятелю в глаз.

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