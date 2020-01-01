В ООС с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ
В районе проведения операции Объединенных сил в течении сегодняшних суток сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.
Обстрелы прошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье.
Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.
Подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет. Обстановка в районе проведения ООС остается под контролем ВСУ.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Также, в конце февраля ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.
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