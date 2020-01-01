В ООС с начала суток трижды обстреляли позиции ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В зоне ООС три обстрела politinfo.com.ua

В районе проведения операции Объединенных сил в течении сегодняшних суток сепаратисты трижды обстреляли позиции ВСУ. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

Обстрелы прошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье.

Вблизи населенного пункта Золотое-4, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

Подразделения Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военных нет. Обстановка в районе проведения ООС остается под контролем ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Также, в конце февраля ситуация на Донбассе ухудшилась. В штабе ООС это объясняют ротацией в рядах сепаратистов.

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