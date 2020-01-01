ГСЧС предупреждает об опасности подтоплений

В западных областях Украины поднимется уровень воды в реках, возможны подтопления сельхозугодий.

В Ивано-Франковской, Волынской и Львовской областях ожидается подъем уровня воды в реках, возможны подтопления. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"8-9 марта на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 метра с последующим затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.

Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков и сельхозугодий в приречных населенных пунктах в Ратневском, Старовижвском, Любешевском, Маневицком районах Волынской области.

В районе пгт Букачивцы в Ивано-Франковской области вода в реке Свирж (приток Днестра) поднимется на 0,1-0,6 м, ожидается затопление поймы и возможное затопление отдельных хозяйственных объектов.

Ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 8 марта, во второй половине дня усилился ветер и прошел снегопад.

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