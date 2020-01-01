Мендель об экстрадиции Коломойского: Посмотрим

В ситуации с украинским олигархом Юлия Мендель предложила "просто смотреть, как будут развиваться дела".

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала возможность выдачи Украиной Соединенным Штатам олигарха Игоря Коломойского и введения против него санкций украинскими властями. Об этом говорилось в интервью Мендель в программе БАЦМАН, опубликованном в понедельник, 8 марта.

На вопрос ведущей об экстрадиции Коломойского пресс-секретарь предложила "смотреть, как будут развиваться дела".

"Посмотрим… Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца… Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела", - ответила Мендель.

Аналогично она ответила и на вопрос, будет ли внесен Игорь Коломойский в "черный список" Украины: "Посмотрим".

Напомним, три дня назад глава Госдепартамента США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против украинского бизнесмена Игоря Коломойского из-за подозрений в коррупции, в частности за его деятельность на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

В Офисе президента поблагодарили Госдеп за этот шаг и подчеркнули, что "борьба с олигархами лежит не только в плоскости уголовной ответственности".

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