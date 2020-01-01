Израиль не признает прививки вакциной Covishield

Переговоры Украины и Израиля о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий продолжаются, отметил посол.

Израиль пока не одобряет вакцину, которая используется в Украине

Власти страны-лидера по COVID-вакцинации, Израиля, не планируют одобрять препарат индийского производства Covishield, в связи с чем у Украины могут возникнуть проблемы с взаимным признанием паспортов вакцинации. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук в эфире телеканала Украина 24 в понедельник, 8 марта.

По словам дипломата, первые переговоры с израильской стороной по этому вопросу состоялись накануне, однако они не увенчались успехом.

"Сегодня (8 марта - ред.) как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - сообщил Корнийчук.

Дипломат напомнил, что в Израиле высокий уровень COVID-вакцинации. Жителям страны предлагают препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

При этом Корнейчук уточнил, что работа двух стран над проблемой о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий продолжается и решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, с начала кампании по иммунизации населения от коронавируса в Украине прививки препаратом Covishield (AstraZeneca индийского производства) получили 17 947 человек.

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