В результате столкновения машины с сотрудниками предприятия на борту и грузового поезда трое человек попали в больницу.

Машина-вахтовка столкнулась с грузовым поездом в Кривом Роге facebook.com/ihor.tokovenko

Пятеро работников пострадали в результате аварии на Северном горно-обогатительном комбинате в Кривом Роге, госпитализированы трое человек. Об этом в понедельник, 8 марта, информирует руководитель областной организации Всеукраинского профсоюза Свобода труда Игорь Токовенко в Facebook.

"Крупная авария на Северном горно-обогатительном комбинате. В результате столкновения вахтовки и поезда 5 работников травмированы, трое из них госпитализированы. Они находятся в городской больнице №2, деталей об их состоянии не известно", - указано в сообщении.

Предварительно, ДТП произошло из-за отсутствия освещения на железнодорожном переезде и неисправности сигнализации, заявил Токовенко.

При этом он отметил, что комбинат имеет длительные и системные проблемы с техническим состоянием железнодорожной инфраструктуры предприятия.

Cмотрите фотогалерею: На территории комбината в Кривом Роге произошло ДТП

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