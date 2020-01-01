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Украина в тройке лидеров Европы по приросту COVID

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В Европе зафиксировано свыше 35 миллионов инфицированных коронавирусом, из них более 830 тысяч умерли от осложнений болезни.
В Украине выявили 5572 новых случая заражения за сутки
В Украине выявили 5572 новых случая заражения за сутки
RFE/RL

За предыдущие сутки в Европе зафиксировано свыше 93 тысяч новых случаев коронавируса, большинство - в Италии, Польше и Украине. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Так, по состоянию на ночь из понедельника на вторник, 9 марта, у 93 152 европейских жителей подтвержден коронавирус. При этом 13 902 новых случая выявлены в Италии, 6170 - в Польше и 5572 - в Украине.

В то же время среди стран мира Украина занимает 11-е место по приросту COVID-19.

В целом в Европе зафиксировано свыше 35 миллионов инфицированных коронавирусом, из них 24,9 миллиона выздоровели и более 830 тысяч - умерли от осложнений болезни.

Тем временем в мире количество зараженных коронавирусом достигло показателя в 117,7 миллиона случаев. Уже вылечились 93,4 миллиона зараженных и 2,6 миллиона - скончались от инфекции.

Как сообщалось, в Закарпатской области сложилась критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом: каждый день выявляют более 500 новых случаев, умирает по 12 человек, все палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

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Теги: Европа, статистика, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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