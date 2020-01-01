Главное 8 марта: Акция "за женщин" и больше санкций для РФ

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Киеве состоялся марш в поддержку прав женщин, СМИ сообщили о ряде новых санкций в отношении Кремля. Мы собрали главные события прошедшего дня.

Читай также: В Слуге Народа объявили о создании движения Зе!Женщины

В столице выступили против ущемления прав женщин

С Михайловской площади в сторону Крещатика прошли участники марша за права женщин. К нему присоединились делегаты международных организаций, ЛГБТ-организаций и феминистки. Целью было привлечь внимание к нарушениям прав женщин в карантин. Также активисты требовали принять Стамбульскую конвенцию и выступили за борьбу против ультраправого насилия.

Появилась информация о новых санкциях против России

Американское издание написало, что США собираются ввести новые ограничения из-за хакерской атаки РФ на американские госагентства и корпорации. По предварительным данным, первые санкции, включая экономические, могут применить спустя три недели.

Читай также: В ООН создали ролик об украинках с нетипичными профессиями

От коронавируса вакцинировалось порядка 18 тысяч украинцев

За весь период вакцинации в Украине получило COVID-прививки 17 947 человек, из них 910 - за прошедшие сутки. Больше всего вакцинировалось в Донецком регионе – 2180 местных жителей. В то же время к утру 8 марта с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 406 800 человек, при этом 1 198 254 выздоровело и 27 128 скончалось от осложнений. За сутки обнаружили 5572 заболевших.

Читай также: В США опубликовали инструкцию по зомби-апокалипсису

Стоимость нефти достигла годичного максимума

Мировые тарифы на нефть эталонных марок выросли больше чем на 2,5%. Так, цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась на 2,64% и составила 71,2 долл. за баррель, цена майского фьючерса на нефть марки WTI выросла на 2,53% - до 67,59 доллара за баррель.

В ряде областей госпитализированных с COVID-19 больше нормы

В девяти регионах количество COVID-пациентов, которым понадобилась госпитализация, превысило норму. Это четыре области в “красной“ зоне - Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая, еще четыре – из “оранжевой“ - Винницкая, Николаевская, Хмельницкая, Тернопольская, а также город Киев.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук рассказал, как предлагали сохранить СССР.

