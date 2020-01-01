На фронте сепаратисты 12 раз за сутки обстреляли украинские позиции

Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ не зафиксировано.

За минувшие сутки, 8 марта, в зоне боевых действий на востоке Украины оккупанты 9 раз нарушили перемирие.

Читай также: На Донбассе сепаратисты минируют дороги

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Так, в частности, у Луганского в районе ответственности тактической группы Север противник дистанционно заминировал минами ПОМ-2 территорию с помощью ручного противотанкового гранатомета. А в зоне ответственности группы Восток близ Водяного на Приазовье и у поселка Пески боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Рядом с населенным пунктом Опытное оккупанты вели огонь из ручного противотанкового и автоматического станкового гранатометов, а в районе Золотого-4 – из стрелкового оружия. Возле поселка Лебединское противник обстрелял украинские позиции из станкового противотанкового гранатомета.

Читай также: На КПВВ с Крымом откроют пункт вакцинации от COVID-19

Защитники открывали огонь в ответ на вражеские провокации. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не было.

В начале текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима тишины. В частности, у населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет калибра 82 мм, а у Песков открывал огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные нанесли боевикам ответный удар. О нарушениях перемирия было уведомлено ОБСЕ.

Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ озвучили свои потери с начала года.

