На фронте сепаратисты 12 раз за сутки обстреляли украинские позиции
За минувшие сутки, 8 марта, в зоне боевых действий на востоке Украины оккупанты 9 раз нарушили перемирие.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Так, в частности, у Луганского в районе ответственности тактической группы Север противник дистанционно заминировал минами ПОМ-2 территорию с помощью ручного противотанкового гранатомета. А в зоне ответственности группы Восток близ Водяного на Приазовье и у поселка Пески боевики применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Рядом с населенным пунктом Опытное оккупанты вели огонь из ручного противотанкового и автоматического станкового гранатометов, а в районе Золотого-4 – из стрелкового оружия. Возле поселка Лебединское противник обстрелял украинские позиции из станкового противотанкового гранатомета.
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Защитники открывали огонь в ответ на вражеские провокации. Боевых ранений и потерь в рядах ВСУ не было.
В начале текущих суток, 9 марта, было зафиксировано 3 нарушения режима тишины. В частности, у населенного пункта Красногоровка противник использовал миномет калибра 82 мм, а у Песков открывал огонь из стрелкового оружия.
Украинские военные нанесли боевикам ответный удар. О нарушениях перемирия было уведомлено ОБСЕ.
Напомним, ранее мы писали, что в ВСУ озвучили свои потери с начала года.