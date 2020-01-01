В Украине выявили 3 261 новый случай COVID-19

Это минимум за последние две недели.

В Украине за прошедшие сутки, 8 марта, подтвердили 3 261 новый случай COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Это минимальное число новых заражений за последние две недели, с 22 февраля, когда выявили 3 206 случаев.

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Состояние здоровья 1 837 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Винницкой (+460), Ивано-Франковской (+433), Черновицкой (+409), Львовской (+351) областях, а также в Киеве (+201).

Меньше всего – в Херсонской (+2), Кировоградской (+5) и Луганской (+14) областях. Среди заболевших есть 160 детей и 54 медика.

Вчера медики провели 18 207 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 13 101, методом ИФА - 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген - 3 432.

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Всего с начала пандемии в Украине подтвердили 1 410 061 случай СOVID-19. Выздоровели 1 199 229 человек (975 – за минувшие сутки), а 27 204 – умерли (76 - за минувшие сутки). Продолжают болеть 183 628 человек.

Ранее стало известно, что Украина занимает в Европе третье место по количеству новых случаев коронавируса, а в мире – 11-е место.