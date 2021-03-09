Пресс-секретарь Зеленского рассказала, сколько она зарабатывает

По словам Юлии Мендель, раньше у нее зарплата была больше.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель зарабатывает порядка 1,5 тыс. долл.

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Об этом Мендель рассказала в программе главного редактора онлайн-издания Гордон Алеси Бацман.

Мендель уточнила, что на предыдущем месте работы получала больше. Впрочем, по ее словам, для Украины ее зарплата достаточно неплохая.

Не могу сказать, что по доходам дотягиваю до уровня среднего бизнеса. Но наши люди и за тысячу долларов уезжают работать в другие страны, в ту же Польшу, - отметила пресс-секретарь президента.

Юлия Мендель добавила, что когда только устроилась пресс-секретарем, ей платили первое время 15 тыс. грн. По ее словам, "это были несоизмеримые работе деньги".

Также госслужащая призналась, что недавно взяла в кредит машину. Она уточнила, что это недорогое авто марки Suzuki, а до этого у помощницы Зеленского был Fiat.

Напомним, ранее мы писали, что Мендель рассказала о борьбе Зеленского с олигархами.

