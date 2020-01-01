ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии

В больницах Польши находятся 24 украинца, которые попали в ДТП.

В больницах Польши по состоянию на утро 9 марта находятся 24 украинца, которые попали в ДТП. Девять из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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6 марта в Польше возле пограничного пункта пропуска Корчева-Краковец автобус “Познань - Херсон“, в котором находились 57 украинцев, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек. 24 пассажиров этого автобуса уже отправили в Украину.

По предварительной информации, украинский водитель автобуса совершил неудачный маневр, когда решил съехать на место стоянки и отдыха. Он заявил, что не помнит ситуацию с аварией.

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Польские правоохранители уже предъявили обвинение водителю автобуса. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что из польской больницы за сутки выписали четверых украинцев, которые пострадали во время ДТП с автобусом.

EPA/UPG