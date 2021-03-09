Новые штаммы коронавируса втрое заразнее, - Степанов

Они поражают не только легкие человека.

“Британский“ и “южноафриканский“ штаммы коронавируса являются более заразными и опасными. Они поражают не только легкие. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Он отметил, что новые штаммы коронавируса отличаются коротким инкубационным периодом, втрое большей заразностью, уменьшением доли легких форм заболевания или бессимптомных заболеваний, и высокой смертностью.

Степанов сказал, что мутировавший коронавирус поражает не только легкие, но также почки, печень и центральную нервную систему.

Министр добавил, что из-за распространения новых штаммов коронавируса некоторые страны были вынуждены усилить карантинные ограничения.

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Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки, 8 марта, подтвердили 3 261 новый случай COVID-19. Это минимальное число новых заражений за последние две недели. Всего с начала пандемии в нашей стране уже выявили 1 410 061 случай СOVID-19. Выздоровели 1 199 229 человек, а 27 204 – умерли.