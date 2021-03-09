Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации: "Другую ставил задачу"

Министр решил лично вмешаться в ситуацию.

Глава Минздрава Максим Степанов выразил недовольство темпами COVID-вакцинации в Украине. В конце прошлой недели, согласно плану, страна должна была выйти на 10 тыс привитых в сутки. Подробности прозвучали во время брифинга.

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Так, по словам министра, с начала кампании вакцинации, с 24 февраля, было привито 19 118 человек. Его эти цифры “не устраивают“.

“Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию“, – сказал политик.

Степанов также объяснил, что к концу прошедшей недели Украина должна была выйти на 10 тыс прививок в сутки, а после начать увеличивать это число. Но пока удалось выйти на чуть более 3 тыс новых COVID-вакцинированных в день.

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В связи со сложившейся ситуацией глава Минздрава решил вмешаться в ситуацию лично. Это позволит в ближайшие дни увеличить количество привитых граждан.

“Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены“, – отметил он.

Чтобы улучшить ситуацию, Степанов планирует провести селекторное совещание с участием Офиса президента, глав обладминистраций и департаментов здравоохранения.

Ранее Максим Степанов рассказал, что новые штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие человека.