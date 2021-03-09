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Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации: "Другую ставил задачу"

Комментариев: 5
Министр решил лично вмешаться в ситуацию.
Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации: "Другую ставил задачу"
Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации: "Другую ставил задачу"
Максим Степанов / Facebook

Глава Минздрава Максим Степанов выразил недовольство темпами COVID-вакцинации в Украине. В конце прошлой недели, согласно плану, страна должна была выйти на 10 тыс привитых в сутки. Подробности прозвучали во время брифинга.

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Так, по словам министра, с начала кампании вакцинации, с 24 февраля, было привито 19 118 человек. Его эти цифры “не устраивают“.

“Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию“, – сказал политик.

Степанов также объяснил, что к концу прошедшей недели Украина должна была выйти на 10 тыс прививок в сутки, а после начать увеличивать это число. Но пока удалось выйти на чуть более 3 тыс новых COVID-вакцинированных в день.

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В связи со сложившейся ситуацией глава Минздрава решил вмешаться в ситуацию лично. Это позволит в ближайшие дни увеличить количество привитых граждан.

“Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены“, – отметил он.

Чтобы улучшить ситуацию, Степанов планирует провести селекторное совещание с участием Офиса президента, глав обладминистраций и департаментов здравоохранения.

Ранее Максим Степанов рассказал, что новые штаммы коронавируса втрое заразнее и поражают не только легкие человека.

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Теги: коронавирус, вакцинация, COVID-19, прививка, Минздрав
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Комментариев (5)
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martissa131    09.03.2021, 11:55
Оценка:  -2
martissa131
"Лично вмешаться" — это лично ходить по домам людей и убеждать делать прививки? Ну пусть говорит каждому в лицо, пусть послушает ответы))
Путин-Xyйлo    09.03.2021, 11:14
Оценка:  -20
Путин-Xyйлo
степанов НАМ НАСРАТЬ НА ТВОЁ МНЕНИЕ
SerG-333    09.03.2021, 10:58
Оценка:  0
SerG-333
27 січня 2021 року у резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи, часником якої є України, зазначено:«Вакцини проти COVID-19: етичні, правові і практичні питання»: «вакцинація проти коронавірусу повинна проводитися на добровільних засадах, і жодні політичні соціальні та інші обставини не повинні п
SerG-333    09.03.2021, 11:02
Оценка:  0
SerG-333
не повинні примушувати громадян пройти щеплення.»
WTF2wtf    09.03.2021, 10:45
Оценка:  +2
WTF2wtf
С такими темпами вакцинации нас ждет вечный карантин ... вакцинации фактически нет
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