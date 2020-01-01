Пострадавшему удалось выжить, он в реанимации.

Расстрелял прохожего и убил себя: Подробности трагедии во Львове Нацполиция

Во Львове 53-летний местный житель расстрелял мужчину возле кафе, а после совершил суицид. Подробности трагедии сообщила пресс-служба Нацполиции.

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По имеющимся данным, инцидент произошел 7 марта, в воскресенье, в 21:40 возле одного из кафе. В 34-летнего жителя Одессы, который вышел из заведения, несколько раз выстрелил неизвестный мужчина. После злоумышленник скрылся.

Пострадавшему удалось выжить, сейчас он находится в реанимации. Во время проведения следственных мероприятий полиция установила личность предполагаемого стрелка. Им оказался местный житель.

Правоохранители обнаружили подозреваемого мертвым в своей квартире.

“Его тело с огнестрельным ранением в области головы правоохранители обнаружили по месту жительства – вернувшись домой, мужчина совершил самоубийство“, – рассказали в Нацполиции.

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По факту случившегося было открыто два уголовных производства по статье “умышленное убийство“ с пометкой “самоубийство“ и “покушение на убийство“.

Ранее сообщалось, что в Киеве в парке нашли труп женщины. Это уже второй подобный инцидент за месяц.