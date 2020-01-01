Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Слуга” рассказал, что он думает об увольнении Степанова

Комментариев: 0
Снимать сейчас с поста министра здравоохранения, по мнению депутата “СН”, нецелесообразно.
Павел Фролов
Павел Фролов
facebook.com/pavlo.frolov.5

Отстранять от должности главу МОЗ Максима Степанова из-за сложностей с вакцинацией было бы безответственно.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов.

Он эту стратегию закладывал, он вел переговоры. Есть информация, что уже удалось договориться о поставках больше 20 миллионов доз вакцин. И это не все, количество будет расти, так как переговоры продолжаются. А во время часа к правительству Максим Степанов заверил, что к концу года привиться сможет любой желающий, - отметил Фролов.

Читай также: Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации: “Другую ставил задачу“

Депутат уточнил, что сейчас темпы иммунизации украинцев низкие, но стоит подождать. По его словам, Украину все равно нельзя отнести к отстающим государствам. К примеру, Япония и Южная Корея, по данным политика, начали делать прививки позже, а в Европе еще не везде стартовала вакцинация.

Напомним, ранее мы также писали, что глава МОЗ “преобразился“ в Далай-ламу.

Поделись:
Теги: МОЗ, Степанов, Минздрав, вакцинация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь