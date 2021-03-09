В Украине развернута антивакцинальная кампания, рассказал министр.

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, кто пытается сорвать COVID-вакцинацию в Украине. Некоторые политические силы и “эксперты“ хотят, чтобы страна закупила российский препарат. Подробности политик рассказал на брифинге.

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Так, по словам Степанова, в стране развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Есть люди, которые “всеми правдами и неправдами“ хотят, чтобы Украина не пользовалась прививками ведущих стран мира. Речь идет о Pfizer и AstraZeneca. Эти лица хотят, чтобы государство закупало прививки, производимые страной-агрессором, объяснил политик.

Он также рассказал, что антивакцинальная кампания проводится с помощью некоторых политиков и “экспертов“, которые считают нужным высказываться о том, какая вакцина от коронавируса хорошая, а какая плохая.

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Также, как отметил Степанов, в Украине сейчас распространяется много фейков о COVID-препаратах. Одним из них являются тяжелые побочные эффекты.

“На 20 тыс прививок мы получили 185 сообщений о побочных эффектах“, – сказал он.

Речь идет о покраснении кожи и температуре. Тяжелых последствий после вакцинации зафиксировано еще не было. Был лишь один случай, когда пациенту после прививки оказывали медицинский уход с целью перестраховки. У него несколько дней наблюдалась повышенная температура, добавил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации в стране.