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Степанов объяснил, кто пытается сорвать COVID-вакцинацию

Комментариев: 5
В Украине развернута антивакцинальная кампания, рассказал министр.
Степанов объяснил, кто пытается сорвать COVID-вакцинацию
Степанов объяснил, кто пытается сорвать COVID-вакцинацию
EPA/UPG

Глава Минздрава Максим Степанов объяснил, кто пытается сорвать COVID-вакцинацию в Украине. Некоторые политические силы и “эксперты“ хотят, чтобы страна закупила российский препарат. Подробности политик рассказал на брифинге.

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Так, по словам Степанова, в стране развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Есть люди, которые “всеми правдами и неправдами“ хотят, чтобы Украина не пользовалась прививками ведущих стран мира. Речь идет о Pfizer и AstraZeneca. Эти лица хотят, чтобы государство закупало прививки, производимые страной-агрессором, объяснил политик.

Он также рассказал, что антивакцинальная кампания проводится с помощью некоторых политиков и “экспертов“, которые считают нужным высказываться о том, какая вакцина от коронавируса хорошая, а какая плохая.

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Также, как отметил Степанов, в Украине сейчас распространяется много фейков о COVID-препаратах. Одним из них являются тяжелые побочные эффекты.

“На 20 тыс прививок мы получили 185 сообщений о побочных эффектах“, – сказал он.

Речь идет о покраснении кожи и температуре. Тяжелых последствий после вакцинации зафиксировано еще не было. Был лишь один случай, когда пациенту после прививки оказывали медицинский уход с целью перестраховки. У него несколько дней наблюдалась повышенная температура, добавил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов недоволен темпами COVID-вакцинации в стране.

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Теги: вакцина, COVID-19, коронавирус, Минздрав, Украина, прививка
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Комментариев (5)
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Путин-Xyйлo    09.03.2021, 11:48
Оценка:  -17
Путин-Xyйлo
Это слуги Сатаны ))
Путин-Xyйлo    09.03.2021, 11:48
Оценка:  -23
Путин-Xyйлo
Это слуги Сатаны ))
ЗaeлoПлacтинку    09.03.2021, 11:43
Оценка:  -26
ЗaeлoПлacтинку
Понятно кто срывает вакцинацию- Израиль, Израиль не признает купленную Степановым индийскую вакцину и не признает украинский паспорт вакцинации ковишидом для поездок в Израиль. ЕС тоже не признает ковишид. Поэтому никто не хочет им прививаться.
sjsdsa    09.03.2021, 11:41
Оценка:  -26
sjsdsa
Получается что сорвать COVID-вакцинацию хотят те, кто не считает РФ страной агрессором, и таких, по ходу, большинство.
WTF2wtf    09.03.2021, 11:46
Оценка:  +2
WTF2wtf
Угу, ихтманет, танки из шахт ... этот конченый срач для дебилов от главы российских оккупантов слышали многие.
Нахyй скачи, упоротый вечноскачущий говномет путинский ...
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