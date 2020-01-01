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В "буковельском" избирательном округе определилась пятёрка лидеров парламентской гонки

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В "буковельском" избирательном округе определилась пятёрка лидеров парламентской гонки

Политолог Кирилл Сазонов опубликовал сведения за 1-3 марта по рейтингам кандидатов в ИО №87, в который входит скандально известный курорт “Буковель:

1. Александр Шевченко, партия “За майбутне“ – 25,1%
2. Маруся Звиробій, “Европейська солидарность“ – 14,8%
3. Михайло Ноняк, самовидвиженец – 14,2%
4. Руслан Кошулинський, ВО “Свобода“ – 12,6%
5. Василь Вирастюк, партія “Слуга народу“ – 10,0%

Выборы должны состояться 28 марта. Сейчас номинально “в разгаре“ предвыборная кампания - однако округ на карантине и охвачен санитарными кордонами. Причина - тот же “Буковель“, о чём уже официально заявил премьер Шмыгаль и потребовал начать расследование и определить виновных в очередном всплеске пандемии коронавируса.

Политолог считает, что выборы в связи с настолько тяжёлой ситуацией и, фактически, отсутствием полноценной предвыборной кампании с равным доступом всех кандидатов могли бы и перенести. Но только при условии реальной заинтересованности лидеров гонки: прежде всего, Александра Шевченко, имеющего отношение к тому же “Буковелю“ и позиционируемого как “ставленник олигарха Коломойского“. Впрочем, кандидата от партии власти Василия Вирастюка тоже всё устраивает в сложившейся ситуации.

Учитывая резкий скачок заболеваемости и, что хуже, смертности в округе (плюс именно там зафиксированы случаи появления британского штамма коронавируса), победитель “буковельских“ выборов имеет все шансы въехать в Раду на волне смертей.  
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