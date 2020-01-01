В Украине вскоре появится Центр противодействия дезинформации

Он должен стать международным хабом.

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине в ближайшее время начнет работать Центр противодействия дезинформации. Об этом глава государства заявил на форуме “Украина 30“, сообщает “РБК-Украина“.

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Зеленский отметил, что в будущем украинский Центр станет международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.

Напомним, Зеленский впервые в ООН выступил с инициативой создания в Украине Центра противодействия дезинформации.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вполне оправданной мерой может быть введение уголовной ответственности для журналистов, которые за деньги занимаются подготовкой заказных материалов.

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При этом распространение дезинформации он приравнял к преступлению - на уровне госизмены, поскольку он считает, что мнения журналистов, которые они публикуют в статьях, могут угрожать национальным интересам страны.