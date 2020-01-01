В "красной зоне" четыре области: Свежая карта карантина

Эпидемическая ситуация остается тяжелой.

По состоянию на вторник, 9 марта, в “красную“ зону карантина попадают четыре области, еще девять отнесены к “оранжевой“. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Так, в зону самого строгого карантина входят Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

На ступеньку ниже – в “оранжевой“ зоне – находятся город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

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Остальная часть страны живет в условиях “желтого“ карантина. Самый мягкий “зеленый“ карантин не действует нигде.

По данным Минздрава, повышенный уровень карантина введен в связи с превышением пороговых значений по количеству госпитализаций. Самый высокий он в Ивано-Франковской области – 147 человек на 100 тысяч населения при норме в 60.

Все прочие эпидемические показатели не превышены ни в одном из регионов страны.

Напомним, в Украине выявили 3 261 новый случай COVID-19. Это минимум за последние две недели.