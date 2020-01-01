Волынь может затопить из-за оттепели, - ГСЧС
На Волыни 9 марта ожидается оттепель, возможно подтопление территорий.
Читай также: В Харькове зоомагазин залило кипятком, погибло много животных
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Волынской области.
По данным спасателей, на запад Украины придет весеннее потепление. В связи с этим в реках, в частности, в бассейне Припяти, может повыситься уровень воды.
Читай также: После дождей на Закарпатье затопило дома и колодцы
Уточняется, что вода может подняться на 0,2-0,7 метра над текущим уровнем. В связи с этим вероятно затопит приусадебные участки, в том числе дворы и хозпостройки, а также сельхозугодья в прибрежных населенных пунктах. Речь, в частности, идет о селах Ратневского, Старовыжевского, Любешовского и Маневицкого районов на Волыни.
Ожидаемый уровень опасности – желтый, - предупредили в ГСЧС.
Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье двухметровые волны размыли путь к особняку Зеленского.