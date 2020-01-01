Волынь может затопить из-за оттепели, - ГСЧС

В регионе объявлен “желтый” уровень опасности.

На Волыни 9 марта ожидается оттепель, возможно подтопление территорий.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Волынской области.

По данным спасателей, на запад Украины придет весеннее потепление. В связи с этим в реках, в частности, в бассейне Припяти, может повыситься уровень воды.

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Уточняется, что вода может подняться на 0,2-0,7 метра над текущим уровнем. В связи с этим вероятно затопит приусадебные участки, в том числе дворы и хозпостройки, а также сельхозугодья в прибрежных населенных пунктах. Речь, в частности, идет о селах Ратневского, Старовыжевского, Любешовского и Маневицкого районов на Волыни.

Ожидаемый уровень опасности – желтый, - предупредили в ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье двухметровые волны размыли путь к особняку Зеленского.

