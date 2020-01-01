Зеленский пообещал "пожизненный бан" трем телеканалам

Ранее попавшие под санкции телеканалы будут заблокированы и в Интернете.

Зеленский обещает новый пакет санкций против трех каналов кадр из видео

Украина будет добиваться блокировки телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK на популярной интернет-платформе YouTube. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках форума “Украина 30“, комментируя ранее введенные против этих каналов санкции.

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Глава государства подчеркнул, что указанные телеканалы распространяют дезинформацию и лишь прикрываются свободой слова.

“Мы сделали и продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную настроечную таблицу. А в интернете, в частности на YouTube, они получили пожизненный бан“, - рассказал Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал появление в Украине Центра противодействия дезинформации. Он должен стать международным хабом.