Подготовка к мероприятию уже ведется, рассказал глава государства.

Владимир Зеленский анонсировал “нормандскую“ встречу, которую ранее перенесла Украина. Об этом президент сообщил в интервью после выступления на форуме “Украина 30“.

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По словам Зеленского, “нормандская“ встреча уже готовится. В случае, если она не состоится, глава государства обещает встретиться с каждым участником формата отдельно.

“Она (встреча) должна быть. Не будет встречи в нормандском формате – я найду формат, в котором встречусь с каждым из них по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится“, – сказал президент.

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Стоит отметить, что ранее “нормандскую“ встречу перенесла Украина из-за пожара в харьковском доме престарелых. В ней должны были принять участие политические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Ранее сообщалось, что Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Шевченко.