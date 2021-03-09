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Зеленский анонсировал "нормандскую" встречу

Комментариев: 6
Подготовка к мероприятию уже ведется, рассказал глава государства.
Зеленский анонсировал "нормандскую" встречу
Зеленский анонсировал "нормандскую" встречу
Офис президента / Facebook

Владимир Зеленский анонсировал “нормандскую“ встречу, которую ранее перенесла Украина. Об этом президент сообщил в интервью после выступления на форуме “Украина 30“.

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По словам Зеленского, “нормандская“ встреча уже готовится. В случае, если она не состоится, глава государства обещает встретиться с каждым участником формата отдельно.

“Она (встреча) должна быть. Не будет встречи в нормандском формате – я найду формат, в котором встречусь с каждым из них по отдельности. Откладывать решение этого вопроса не получится“, – сказал президент.

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Стоит отметить, что ранее “нормандскую“ встречу перенесла Украина из-за пожара в харьковском доме престарелых. В ней должны были принять участие политические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Ранее сообщалось, что Зеленский с женой возложили цветы к памятнику Шевченко.

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Теги: Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандский формат, президент, Украина 30
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Комментариев (6)
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thebestdraw    09.03.2021, 12:52
Оценка:  -3
thebestdraw
у него память отшибло что ли? РФ уже 100 раз говорили : не выполните минские - встреч не будет
WTF2wtf    09.03.2021, 12:57
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах ты скачешь,
тупой нацист-ураианофоб из раши?????
WTF2wtf    09.03.2021, 12:58
Оценка:  +2
WTF2wtf
нацист-украинофоб из раши
МонШер    09.03.2021, 12:28
Оценка:  +3
МонШер
Тебе же Кравчук уже объяснил - с Пуйлом встречаться бессмысленно и очень для нас опасно!
ГyнВсемогущий    09.03.2021, 12:22
Оценка:  -22
ГyнВсемогущий
Когда жалкий,ничтожный клоун что-нибудь"обещает",это всегда очень смешно!)))))))))))
WTF2wtf    09.03.2021, 12:29
Оценка:  +1
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
штатное нацистское быдло-говномет оккупантов из раши,
тебе только нахyй скакать ...
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