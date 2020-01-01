Глава "УЗ" прокомментировал заседание следственной комиссии

Временную следственную комиссию для оценки состояния "УЗ" создали в январе.

Первое заседание Временной следственной комиссии по оценке состояния “Укрзализныци“ прошло без представителей правления предприятия, а результаты работы 2020 года комиссия во внимание вообще не приняла. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель правления “УЗ“ Владимир Жмак.

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Временную следственную комиссию Верховной рады Украины для оценки состояния “Укрзализныци“ и расследования возможного нарушения законодательства, в результате которого ухудшились её показатели и техсостояние, создали в январе текущего года.

Комиссия направила предприятию объемный запрос на информацию. На него “УЗ“ уже начала давать ответы. Но первое заседание, по словам Жмака, прошло до получения ответа от предприятия, а результаты деятельности действующего правления не рассматривались.

По результатам заседания комиссия приняла решение о направлении “обращения премьер-министру, министру инфраструктуры и Наблюдательному совету “УЗ“ по вопросу их оценки компетентности нынешнего правления компании“.

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“Создается впечатление, что ВСК не приняла во внимание обоснование необходимости ее создания, указанное ВРУ в решении о ее формирования - резкое ухудшение показателей производственной деятельности УЗ с 2017 по 2020 год“, - написал Жмак.

Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили в “Укрзализныце“ фиктивную схему ремонта дизель-поездов. Сумма ущерба оценивается в несколько миллионов гривен.