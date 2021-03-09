Английский должен стать обязательным языком в Украине – Данилов

Английский язык откроет украинцам свободный доступ к информации.

Английский должен стать вторым языком в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем выступление на форуме “Украина 30“.

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По мнению главы СНБО, если широкие массы населения будут владеть английским, это станет залогом украинской независимости.

“К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации“, - заявил он.

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Данилов считает, что “яма“, в которой сегодня оказалась Украина, - это результат заигрываний с русским языком со стороны некоторых политиков, включая предыдущих президентов. Именно на русском языке Россия сегодня транслирует свои нарративы в украинском информпространстве, считает он.

По словам секретаря СНБО, уйти от российского информационного влияния Украина сможет в том случае, если массовый украинец сможет свободно получать информацию из англоязычных источников.

“Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать“, - подчеркнул Данилов.

Напомним, президент Зеленский пообещал создать в Украине Центр противодействия дезинформации, который станет международным.