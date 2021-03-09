Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Английский должен стать обязательным языком в Украине – Данилов

Комментариев: 2
Английский язык откроет украинцам свободный доступ к информации.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
кадр из видео

Английский должен стать вторым языком в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем выступление на форуме “Украина 30“.

Читай также: В СНБО пообещали России “достойный ответ“

По мнению главы СНБО, если широкие массы населения будут владеть английским, это станет залогом украинской независимости.

“К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации“, - заявил он.

Читай также: Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения

Данилов считает, что “яма“, в которой сегодня оказалась Украина, - это результат заигрываний с русским языком со стороны некоторых политиков, включая предыдущих президентов. Именно на русском языке Россия сегодня транслирует свои нарративы в украинском информпространстве, считает он.

По словам секретаря СНБО, уйти от российского информационного влияния Украина сможет в том случае, если массовый украинец сможет свободно получать информацию из англоязычных источников.

“Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать“, - подчеркнул Данилов.

Напомним, президент Зеленский пообещал создать в Украине Центр противодействия дезинформации, который станет международным.

Поделись:
Теги: Данилов, СНБО, английский язык
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ГyнВсемогущий    09.03.2021, 12:56
Оценка:  -23
ГyнВсемогущий
Ты не Данилов.Ты-Дебилов!Какой английский!Украинского языка практически никто не знает.А львиная доля тех,кто считает что знают этот язык,в реальности"знают"лишь суржик.Но суржик-это,мягко говоря,не совсем язык,Дебилов!))))))))))))))
WTF2wtf    09.03.2021, 13:26
Оценка:  -1
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-КудлатыйКыць- НеистовыйГун-УкраинаЦэБурунди- РобинГуд-ВолодяГрОЙсман- Редкий-Мистериокс- МихасьUA-CrespoxUA- СпасительМаккейн-ВладимирИльич- Простакк-Негорро- Нинізосереджений (и т.д),
штатное нацистское быдло-говномет оккупантов из раши,
тебе только нахyй скакать
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь